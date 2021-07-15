Власти Шальчининкского района сопротивляются поселению мигрантов в Девенишкяй

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Власти Шальчининкского района Литвы, не согласны с планами Министерства внутренних дел поселить в Девенишкяй 500 нелегальных мигрантов, по причине безопасности местных жителей.

Представитель по связям с общественностью министра внутренних дел Лина Лауринайтите-Григене, в четверг отказалась предоставлять BNS комментарий по поводу того, учтет ли МВД заявление районных властей, и будет ли искать иное место.

Мэр Шальчининкского района Здзислав Палявич заявил, что узнал о планах поселения мигрантов в Девенишкяй в минувшую пятницу из СМИ, что центральные власти ему об это не сообщили.

«Об этом ничего не знали не местные власти, ни местные жители, которых это касается, прежде всего. Кажется, что в помещениях Школы технологий и бизнеса в Девенишкяй планируется поселить 500 беженцев, столько же, сколько жителей в городке», – отметил в пресс-релизе самоуправления мэр.

«Мы должны понять, что говорим о небольшом городском центре, в котором действуют две гимназии, в которых учатся около 200 детей, напротив живут местные жители. Более неудачное место нельзя было найти», – добавил он.

Он также отметил, что понимает, что мигранты являются проблемой всей Литвы, однако, прежде всего, его заботит безопасность местных жителей. p

«Сейчас мы предоставляем помощь Службе охраны госграницы (СОГГ), предоставляем помощь в подводе, необходимую медицинскую помощь, социальные услуги и готовы помогать, однако для меня важнее всего – безопасность наших жителей», – добавил З. Палевич.

Самоуправление отмечает, что по инициативе мэра в среду в Шальчининкай была проведена встреча с представителями МДВ, СОГГ.

В данный момент незаконные мигранты, прибывающие в Литву через Беларусь, расселяются не только на пограничных заставах, в Центре регистрации иностранцев в Падбраде и находящемся рядом с ним палаточном городе, но и в помещениях самоуправлений в Алитусском, Игналинском, Лаздийском районах, в городе Алитусе и в других местах.

На минувшей неделе глава МВД Агне Билотайте сообщила о трех планах расселения нелегальных мигрантов. Первым номером она упомянула городок Девенишкяй, находящийся в Шальчининкском районе.

«Я представила план A, B и C, он уже в процессе реализации. Первый, A, Девенишкес, там можно быстро поселить 500 (человек), поскольку там есть и здание, и возможности расселения и в платках, ангарах, контейнерах, есть и возможность поселить там более 1000», – сказала министр.

В этом году литовско-белорусскую границу незаконно пересекли и были задержаны литовскими пограничниками почти 1,8 тыс. мигрантов из Ирака, Конго, России и других стран.