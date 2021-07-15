Польша покупает 250 танков Abrams

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Польша покупает 250 американских танков M1A2 Abrams в новой версии SEPv3. Об этом заявил глава правящей польской партии Право и справедливость, вице-премьер-министр Ярослав Качиньский.

«У нас есть хорошие новости. Вскоре наша армия обогатится большим количеством самых современных в мире танков M1A2 Anrams SEPv3. Это новое качество вооружения Сухопутных войск», — сказал Качиньский.

По его словам, танков будет достаточно для создания по меньшей мере четырех танковых батальонов.

«Мы придерживаемся принципа «хочешь мира — готовься к войне». Что же, мы хотим мира, но в случае несчастья наша защита будет сильнее», — добавил Качиньский.

При этом первые поставки новых танков ожидаются в 2022 году. Они заменят устаревшие Т-72 и немного более новые PT-91 Twardy.