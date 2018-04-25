Власти США впервые за 15 лет возобновят смертные казни

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Власти США на следующей неделе впервые за более чем 15 лет приведут в исполнение смертные приговоры преступникам, осужденным на федеральном уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

По данным источников AP из числа сотрудников исправительных учреждений, казни начнутся уже в понедельник. Всего за неделю смертельные инъекции будут сделаны трем заключенным тюрьмы в штате Индиана, приговоренным к высшей мере наказания за убийство детей. Членам семей преступников и их жертв разрешат присутствовать при процессе.

Согласно информации газеты The Washington Post, последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, эта мера в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.