Власти Уханя проверят все его население на коронавирус

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Чтобы избежать нового витка пандемии на фоне распространения дельта-варианта коронавируса, власти крупных городов Китая проводят массовое тестирование населения.

Власти Уханя после выявления в городе нескольких случаев заражения коронавирусом намерены подвергнуть тесту на COVID-19 все его население, составляющее более 12 млн человек. Об этом во вторник, 3 августа, заявил заместитель генерального секретаря администрации города Ли Тао.

«Мы приступаем к экстренному тестированию на коронавирус всех жителей, планируем завершить его в кратчайшие сроки и будем действовать максимально быстро», — объявил он, выступая перед журналистами.

Днем ранее, 2 августа, власти Уханя сообщили о семи случаях заражения коронавирусом у рабочих, приехавших из других регионов Китая. В течение последнего года в городе, который после начала пандемии 76 дней был фактически отрезан от внешнего мира из-за строгих карантинных мер, не было зарегистрировано ни одного случая инфицирования.

Жесткие меры по борьбе с пандемией в Китае

В настоящее время Пекин старается предотвратить в стране новый виток пандемии, связанный с распространением дельта-варианта коронавируса. В ряде городов проводят массовые тестирования населения, а всех, кто контактировала с зараженными, помещают под строгий карантин. Туристам въезд в китайскую столицу сейчас запрещен.

В городе Янчжоу на востоке Китая после выявления 40 случаев заражения власти издали распоряжение, в соответствии с которым 1,3 млн жителям центра запретили покидать свои дома. Каждой семье разрешается отправлять в город только одного человека в день для совершения необходимых покупок.

Благодаря жестким мерам по борьбе с коронавирусом в 2020 году Пекину удалось сравнительно быстро пресечь его дальнейшее распространение внутри страны. Однако сейчас над Китаем нависла угроза нового этапа пандемии: с середины июля в стране было выявлено более 400 случаев заражения.