В мире больше месяца растет заболеваемость COVID — ВОЗ

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Количество новых случаев COVID-19 в мире растет уже больше месяца. Об этом сообщает ВОЗ.

«Количество новых случаев COVID-19 в мире растет уже больше месяца, и за неделю (с 26 июля до 1 августа) их количество увеличилось на 3% — до 4 033 836 инфицированных, а смертность, наоборот, сократилась на 8% — до 64 216 случаев», — сказано в сообщении.

На этой неделе заболеваемость и смертность существенно выросли в регионах Восточного Средиземноморья (на 37% и 31% соответственно) и в Западно-Тихоокеанском регионе (на 33% и 48%). Снижение летальных случаев зафиксировано в Северной и Южной Америке (на 29%), гласит эпидемиологический бюллетень ВОЗ.

Как напомнили в Минздраве, штамм COVID-19 Дельта уже распространился в 135 странах мира.

Напомним, что число случаев COVID в мире превысило 200 млн. В последнее время темпы заболеваемости в мире ускорились. Сейчас более 14 миллионов активных случаев.