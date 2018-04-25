Во Франции бастуют медики

«Спасти государственные больницы». Под таким лозунгом на улицы французских городов вышли бастующие врачи, медсестры, интерны и преподаватели медицинских факультетов.
Демонстранты возмущены нехваткой финансирования, проблемами с набором новых сотрудников, закрытием клиник, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс. Медработники требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты. Столь крупная мобилизация медиков, отмечают местные СМИ, в стране происходит впервые.
«У нас один человек должен делать работу за двоих, а то и за троих. Это недопустимо!» — говорит Мохаммед, сотрудник больницы в Дрё, — «Мы люди — не роботы! Мы страдаем из-за сокращения бюджета и попыток как-то сбалансировать имеющиеся средства. Все это влечет за собой сокращение рабочих мест. Когда такое происходит, это сказывается не только на условиях труда, но и на качестве обслуживания пациентов».
Сложнее всего приходится столичным медикам: ритм работы более интенсивный. Жизнь в Париже на порядок дороже, чем в провинции. А зарплата такая же. Врачи бегут в частные клиники.
Натали Чепитько, представитель профсоюза: «В отделениях скорой помощи есть пациенты, которым приходится ждать по 72 часа. Трое суток — на тележке. Почему? Потому что нам не хватает врачей и фельдшеров, терапевтических кроватей и операционных коек».
Забастовку медиков поддержали все профсоюзы. В сентябре для службы скорой помощи было выделено дополнительно 750 миллионов евро. Но это, считают бастующие, недостаточно. В следующую среду президент Эммануэль Макрон обещает представить новый план срочных мер для государственных больниц. Власти оказались в непростой ситуации: на смену «желтым жилетам» может прийти движение «белых халатов».
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