Во Франции бастуют медики

Сложнее всего приходится столичным медикам: ритм работы более интенсивный. Жизнь в Париже на порядок дороже, чем в провинции. А зарплата такая же. Врачи бегут в частные клиники.

Натали Чепитько, представитель профсоюза: «В отделениях скорой помощи есть пациенты, которым приходится ждать по 72 часа. Трое суток — на тележке. Почему? Потому что нам не хватает врачей и фельдшеров, терапевтических кроватей и операционных коек».

Забастовку медиков поддержали все профсоюзы. В сентябре для службы скорой помощи было выделено дополнительно 750 миллионов евро. Но это, считают бастующие, недостаточно. В следующую среду президент Эммануэль Макрон обещает представить новый план срочных мер для государственных больниц. Власти оказались в непростой ситуации: на смену «желтым жилетам» может прийти движение «белых халатов».