Во Франции государство будет оплачивать часть бензина при заправке

Во Франции государство намерено поддержать граждан, чьи расходы на бензинили дизельное топливо существенно увеличились в связи с ростом цен. С 1 апреля на протяжении 4 месяцев водителям на заправках будут за счет бюджета компенсировать по 15 центов на литр горючего любого типа. Об этом премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил в интервью газете Le Parisien.
Сейчас средняя цена за литр бензина во Франции превышает отметку в два евро, и, по оценке Кастекса, эта ситуация в ближайшее время не изменится. Сообщается, что речь идет не о понижении налогов, а именно о скидке. Ее будут делать водителям на заправке, а впоследствии государство компенсирует их владельцам издержки, объяснил Кастекс.
Нагрузка на бюджет — 2 млрд евро
Государственному бюджету эта мера обойдется в два миллиарда евро, подсчитали в правительстве Франции. Премьер-министр призвал нефтяные концерны также внести свой вклад в финансовую разгрузку французов и делать дополнительные скидки. «Если государство постарается и выплатит по 15 центов, и концерны — по пять, то в кармане французов окажутся 20 центов», — подчеркнул Кастекс.
Менее чем через месяц во Франции состоятся выборы президента.
«Зеленые» в Германии призвали к «энергетическим выплатам»
Между тем в Германии сопредседательница партии «зеленых» Рикарда Ланг на фоне растущих цен на электроэнергию и продукты питания потребовала скорейшего введения так называемых «энергетических выплат» с целью понижения финансовой нагрузки на граждан. «Множество людей страдают от растущих цен — пользуясь отоплением, на заправке или в супермаркете», — напомнила она в интервью изданию Bild am Sonntag за 13 марта.
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер также высказался за снижение финансовой нагрузки на жителей Германии. «Из-за либерального министра еще никогда не приходилось отказываться от понижения нагрузки», — заявил Линднер, представляющий Свободную демократическую партию. По его словам, один миллиард евро будет выделен на эти цели к 1 июля, если федеральные земли поддержат инициативу правительства по снижению налога на доходы и цен на электричество. «О дальнейших мерах со мной можно будет говорить», — добавил Линднер.freecity.lv