Во Франции государство будет оплачивать часть бензина при заправке

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Во Франции государство намерено поддержать граждан, чьи расходы на бензинили дизельное топливо существенно увеличились в связи с ростом цен. С 1 апреля на протяжении 4 месяцев водителям на заправках будут за счет бюджета компенсировать по 15 центов на литр горючего любого типа. Об этом премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил в интервью газете Le Parisien.

Сейчас средняя цена за литр бензина во Франции превышает отметку в два евро, и, по оценке Кастекса, эта ситуация в ближайшее время не изменится. Сообщается, что речь идет не о понижении налогов, а именно о скидке. Ее будут делать водителям на заправке, а впоследствии государство компенсирует их владельцам издержки, объяснил Кастекс.

Нагрузка на бюджет — 2 млрд евро

Государственному бюджету эта мера обойдется в два миллиарда евро, подсчитали в правительстве Франции. Премьер-министр призвал нефтяные концерны также внести свой вклад в финансовую разгрузку французов и делать дополнительные скидки. «Если государство постарается и выплатит по 15 центов, и концерны — по пять, то в кармане французов окажутся 20 центов», — подчеркнул Кастекс.