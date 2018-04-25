Во Франции приняли комплекс срочных мер против терактов

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Французские власти приняли комплекс экстренных мер, чтобы не допустить новых терактов на территории страны. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая по итогам заседания Совета обороны и национальной безопасности, сообщает ТАСС.

«По следам теракта, произошедшего в столичном регионе 16 октября, был принят ряд срочных мер. Было решено провести осмотр 123 квартир, из них 56 уже проверены, — сказал премьер. — Рассмотрены 1279 сообщений на платформе «Фарос», собирающей информацию о правонарушениях. Это повлекло за собой задержание 27 человек». Также закрыта мечеть в парижском пригороде Пантен, распущена исламистская группировка «Шейх Ясин».

По словам премьера, чтобы избежать повторения трагедии, будет усилена охрана служащих, подвергающимся угрозам. Кастекс сообщил о создании при прокуратуре Парижа группы по наблюдению за социальными сетями. «Другие меры в настоящий момент рассматриваются. Решение по ним будет принято в ближайшие дни», — сказал премьер.