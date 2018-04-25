Министерство рассматривает возможность национальной авиакомпании Литвы

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Министерство коммуникаций и транспорта Литвы рассматривает возможность создание вместе с частными инвестором национальных авиалиний, сообщил телеканал LRT.

Авиалинии предусмотрены в Плане ДНК будущей экономики, они будут учреждаться за счет заимствованных средств, предусматривается, что для этого потребуется 36 млн евро.

«Это не перевозчик, это будет компания по организации рейсов, которая будет обеспечивать основную цель – не обладание самолетами, а наличие подходящих маршрутов, подходящих рейсов, направлений», – сказал в интервью телеканалу вице-министр транспорта Владислав Кондратович.