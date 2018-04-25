В ВОЗ сделали неутешительный прогноз по пандемии

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Ближайшие несколько месяцев пандемии COVID-19 будут чрезвычайно трудными. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге.

«Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии», — сказал Гебрейесус, добавили, что некоторые страны находятся на опасной траектории.

Ранее ученые установили влияние COVID-19 на умственные способности человека. Изменения в организме сравнили со старением на десять лет. При чем, чем тяжелее болел человек, тем сильнее были изменения в его интеллектуальных способностях.