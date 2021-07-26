Во Франции приняли резонансный закон о санитарных пропусках и обязательной вакцинации

Национальное собрание Франции, несмотря на многотысячные протесты, поддержало законопроект, который предусматривает ужесточение мер по борьбе с пандемией, сообщает Deutsche Welle.

За текст документа проголосовали 156 депутатов, против — 60, еще 14 воздержались. Таким образом, французский законодательный орган дал зеленый свет обязательной вакцинации для работников некоторых сфер, а также расширил действие так называемых санитарных пропусков.

С августа для посещения ресторанов и посадки на поезда дальнего следования потребуется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. В кинотеатрах, театрах и музеях Франции схожие правила вступили в силу с 21 июля: вход разрешается лишь привитым, переболевшим COVID-19 либо предъявившим отрицательный тест на коронавирус. От обязательного тестирования освобождены несовершеннолетние. Однако наличие санитарных пропусков не стало необходимым условием для посещения уличных секций ресторанов.

Окончательный вариант закона обсуждался в течение нескольких дней. После ряда поправок к первоначальному законопроекту члены Национального собрания и Сената Франции согласовали компромиссный текст. Он предусматривает обязательную вакцинацию от коронавируса для медработников, других сотрудников сферы здравоохранения, спасательных служб, а также пожарных. Однако, в отличие от высказывавшихся ранее предложений правительства, отказникам от прививки среди этих категорий лиц грозит не увольнение, а только приостановка выплаты заработной платы.

Закон принят несмотря на то, что в выходные во Франции более 160 тыс. человек вышли на улицы с протестами против ужесточения ограничений. В Париже демонстранты призывали к отставке президента Эммануэля Макрона, которого митингующие, в частности, называли тираном.