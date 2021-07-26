Около 1,5 тыс мигрантов будут поселены на полигоне в Руднинкай — А. Билотайте

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В рамках разрешения кризиса с нелегальными мигрантами 1,5 тыс. иностранцев будут поселены на полигоне в Руднинкай, что в Шальчининкском районе Литвы. Они разместятся в палаточном городке, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Принято решение, сейчас отправлены палатки на полигон в Руднинкай, который является территорией, находящейся под надзором Службы общественной безопасности. Там точно будет просто обеспечить вопросы безопасности и очень благоприятная территория, на которой можно будет, скорее всего, разместить 1,5 тыс. человек и расселить их там. Палатки уже отправились туда, люди работают, надеемся, что очень скоро мы сможем привезти туда людей», – сказала министр журналистам в понедельник.

По ее словам, на заставах нет возможности держать мигрантов, поскольку это осложняет работу должностных лиц.