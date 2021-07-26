Тайфун «Непартак» приближается к олимпийскому Токио

Тайфун «Непартак» приближается к Японии со стороны Тихого океана, сообщает информагентство Koydo.

Синоптики предупреждают, что уже завтра тайфун может обрушиться на Японию, в том числе на Токио, где проходят Олимпийские игры. Ожидается, что тайфун принесет сильные дожди и ветер. Метеорологическое агентство Японии также предупредило об угрозе оползней и наводнений.

Сейчас тайфун движется со скоростью 35 км/ч, при этом скорость ветра в его эпицентре достигает 108 км/ч.

В оргкомитете Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заявили, что соревнования во вторник планируется провести согласно графику. Исключения будут сделаны только для соревнований по гребле и стрельбе из лука.