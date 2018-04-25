Во Франции разрешили работу связи 5G

По лицензионным соглашениям операторы обязаны уплатить в государственный бюджет 2,789 млрд евро до 2034 года. Кроме того, введена годовая плата за доступ к частотам, на которых работает 5G.

В то же время, как указывает издание Le Journal du Dimanche, для начала оказания услуг с применением 5G операторы еще должны решить ряд административных и технических вопросов. Технология мобильной связи и передачи данных может стать доступной до конца ноября в нескольких крупнейших французским городах, в частности: в Париже, Марселе, Лили, Нанте, Монпелье, Лионе, Тулузе, Бордо и Руене.

Во Франции действует активное сопротивление, в частности, на уровне руководства многих муниципалитетов, относительно введения 5G. Среди главных аргументов противников новой коммуникационной технологии – недостаточная изученность о влиянии на здоровье людей и негативные последствия для окружающей среды.

Ранее сообщалось, что во Франции борец со связью 5G получил тюремный срок. Обвиняемый ранее участвовал в анархистских акциях и несколько раз задерживался за хулиганство во время протестов.