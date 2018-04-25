Во Франции разрешили работу связи 5G

Во Франции телекоммуникационные операторы могут начинать предоставление услуг с применением новейшей технологии мобильной связи и передачи данных пятого поколения 5G.
Указано, такое решение по результатам проведенного в октябре конкурса по распределению частот для 5G принял французсий регулятор в сфере телекоммуникаций Arcep.
Лицензии на применение технологии 5G в частотном диапазоне 3,4-3,8 ГГц получили четыре ведущие французские компании – SFR, Bouygues Telecom, Free М и Orange.
По лицензионным соглашениям операторы обязаны уплатить в государственный бюджет 2,789 млрд евро до 2034 года. Кроме того, введена годовая плата за доступ к частотам, на которых работает 5G.
В то же время, как указывает издание Le Journal du Dimanche, для начала оказания услуг с применением 5G операторы еще должны решить ряд административных и технических вопросов. Технология мобильной связи и передачи данных может стать доступной до конца ноября в нескольких крупнейших французским городах, в частности: в Париже, Марселе, Лили, Нанте, Монпелье, Лионе, Тулузе, Бордо и Руене.
Во Франции действует активное сопротивление, в частности, на уровне руководства многих муниципалитетов, относительно введения 5G. Среди главных аргументов противников новой коммуникационной технологии – недостаточная изученность о влиянии на здоровье людей и негативные последствия для окружающей среды.
Ранее сообщалось, что во Франции борец со связью 5G получил тюремный срок. Обвиняемый ранее участвовал в анархистских акциях и несколько раз задерживался за хулиганство во время протестов.korrespondent.net