И. Шимоните говорит об улучшении ситуации с равенством полов в предложенном Кабмине

В завершающем работе левоцентристском правительстве под руководством Саулюса Севернялиса, в определенный период не было ни одной женщины.

Именно эта нехватка женщин в правительстве определило то, что Литва в индексе равенства полов ЕС в 2019 году упала с 19-ой на 23 место.

В этом году в этом индексе Литва вместе с Мальтой выделены как страны, в которых есть по одной женщине в Кабмине.

В среду, после встречи с президентом Литвы Г, Науседой, И. Шимоните огласила предлагаемый список кандидатов в министры. Он пока не согласовывался с президентом. Кандидат на пост министра сельского хозяйства пока не назван.