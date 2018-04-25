И. Шимоните говорит об улучшении ситуации с равенством полов в предложенном Кабмине

В списке возможных претендентов в члены правительства, представленном кандидатом правых в премьер-министры Литвы Ингридой Шимоните, — половина женщины.
Из 13 уже объявленных фамилий — шесть женщины. В ответ на вопрос о том, будет ли кандидатом в министры сельского хозяйства женщина, что полностью обеспечит равенство полов в Кабмине, И. Шимоните сказал, что уже сейчас ситуация в разы лучше, по сравнению с прежним правительством «аграриев».
«Я пока не буду спекулировать (насчет министра сельского хозяйства), но считаю, что мне удалось в этом кабинете в разы улучшить результат, достигнутый С. Сквернялисом», – сказала она.
В завершающем работе левоцентристском правительстве под руководством Саулюса Севернялиса, в определенный период не было ни одной женщины.
Именно эта нехватка женщин в правительстве определило то, что Литва в индексе равенства полов ЕС в 2019 году упала с 19-ой на 23 место.
В этом году в этом индексе Литва вместе с Мальтой выделены как страны, в которых есть по одной женщине в Кабмине.
В среду, после встречи с президентом Литвы Г, Науседой, И. Шимоните огласила предлагаемый список кандидатов в министры. Он пока не согласовывался с президентом. Кандидат на пост министра сельского хозяйства пока не назван.