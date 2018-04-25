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Литве не требуются радикальные изменения во внешней политике — Г. Ландсбергис

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Литве не требуются радикальные изменения во внешней политике, утверждает названный кандидатом в министры иностранных дел лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис. 

«Я полагаю, что сегодня Литве не нужны радикальные перемены, нужны определенные утверждение и четкие сигналы, чтобы трансатлантическая общественность знала, что Литва является и всегда была надежным партнером США, и всегда им будет, невзирая на то, какую администрацию выбирают, либо какая управляет правительством Америки», – сказал он BNS в среду.

Председатель  Союз отечества — Литовских христианских демократов (СО — ЛХД, консерваторов) подчеркнул, что большинство стратегических направлений внешней политики Литвы утверждаются консенсусом, невзирая на то, какая партия руководит правительством или МИД.  

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В качестве одной из приоритетных задач он упомянул помощь белорусской оппозиции.

«Это, пожалуй, один из крупнейших вызовов, приходящихся именно на Литву. Литва продемонстрировала  лидерство, министр Линас Линкявичюс высоко поднял планку помощи в белорусском вопросе, но я действительно считаю, что можно не останавливаться, и делать больше – предоставлять помощь в Евросоюзе и за его пределами белорусской оппозиции, которая в данный момент нашла прибежище в Литве, а также решать, чем можно помочь, чтобы режим Александра Лукашенко не продолжался слишком долго», – сказал претендент в министры.

Он также отметил необходимость укрепления отношения с Германией, назвав это государством сердцем ЕС. 

«Перед ЕС стоит множество вызовов, и как часто случается, Литва видит лишь часть из тех, которые связаны с нашим краем, но если смотреть шире, на то, что происходит в Средиземном море, в Северной Африке и участвовать в принятии решений там, то  возможно проще будет и уговорить партнеров по ЕС вовлечься в те проблемы, которые имеются у нас  по соседству, я имею в виду Беларусь, Россию, Островец»,  –сказал претендент в министры. 

Г. Ландсбергис отмел опасения уходящего премьера Саулюса Сквернялиса о том, что правые могут испортить хорошие отношения с соседними Польшей и Латвией. 

«Я отмечаю, что глава временного правительства и министры пытаются немного перейти в оппозиционный режим, и расписывают  темными красками.  Союз Отечества обладает опытом в сфере внешней политики, радикальных изменений, которых бы стоило опасаться премьеру Сквернялису или жителям Литвы, не должно быть», – сказал лидер консерваторов.

Кандидат в премьеры И. Шимоните отметила, что избрала кандидатуру Г. Ландсбергиса за его способности и имеющийся опыт. 

Она отметила, что связи Г. Ландсбергиса могут способствовать обогащению внешней политики. 

«У моего предложения есть много мотивов. У нас есть много людей, которые могли бы претендовать на пост министра иностранных дел. (…) Г. Ландсбергис является председателем одной из партий семьи Европейской народной партии. Я думаю, что это очень важный фактор, который бы мог обогатить нашу внешнюю политику», – сказала И. Шимоните.

Сам претендент своими преимуществами назвал опыт дипломатической работы и работы в Европарламенте, деятельность в Европейской народной партии. 

Если он будет утвержден главой МИД, то покинет пост старосты фракции консерваторов в сейме. Г. Ландсбергис пока не раскрывает, кто бы мог сменить его на этом посту. 

Кандидат правых в премьеры Ингрида Шимоните в среду после встречи с президентом Гитанасом Науседой сказала, что хочет видеть Г. Ландсбергиса на посту главы МИД. 

Ее собственная кандидатура в главы правительства будет представлена сейму в четверг. 

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