Литве не требуются радикальные изменения во внешней политике — Г. Ландсбергис

В качестве одной из приоритетных задач он упомянул помощь белорусской оппозиции.

«Это, пожалуй, один из крупнейших вызовов, приходящихся именно на Литву. Литва продемонстрировала лидерство, министр Линас Линкявичюс высоко поднял планку помощи в белорусском вопросе, но я действительно считаю, что можно не останавливаться, и делать больше – предоставлять помощь в Евросоюзе и за его пределами белорусской оппозиции, которая в данный момент нашла прибежище в Литве, а также решать, чем можно помочь, чтобы режим Александра Лукашенко не продолжался слишком долго», – сказал претендент в министры.

Он также отметил необходимость укрепления отношения с Германией, назвав это государством сердцем ЕС.

«Перед ЕС стоит множество вызовов, и как часто случается, Литва видит лишь часть из тех, которые связаны с нашим краем, но если смотреть шире, на то, что происходит в Средиземном море, в Северной Африке и участвовать в принятии решений там, то возможно проще будет и уговорить партнеров по ЕС вовлечься в те проблемы, которые имеются у нас по соседству, я имею в виду Беларусь, Россию, Островец», –сказал претендент в министры.

Г. Ландсбергис отмел опасения уходящего премьера Саулюса Сквернялиса о том, что правые могут испортить хорошие отношения с соседними Польшей и Латвией.

«Я отмечаю, что глава временного правительства и министры пытаются немного перейти в оппозиционный режим, и расписывают темными красками. Союз Отечества обладает опытом в сфере внешней политики, радикальных изменений, которых бы стоило опасаться премьеру Сквернялису или жителям Литвы, не должно быть», – сказал лидер консерваторов.

Кандидат в премьеры И. Шимоните отметила, что избрала кандидатуру Г. Ландсбергиса за его способности и имеющийся опыт.

Она отметила, что связи Г. Ландсбергиса могут способствовать обогащению внешней политики.

«У моего предложения есть много мотивов. У нас есть много людей, которые могли бы претендовать на пост министра иностранных дел. (…) Г. Ландсбергис является председателем одной из партий семьи Европейской народной партии. Я думаю, что это очень важный фактор, который бы мог обогатить нашу внешнюю политику», – сказала И. Шимоните.

Сам претендент своими преимуществами назвал опыт дипломатической работы и работы в Европарламенте, деятельность в Европейской народной партии.

Если он будет утвержден главой МИД, то покинет пост старосты фракции консерваторов в сейме. Г. Ландсбергис пока не раскрывает, кто бы мог сменить его на этом посту.

Кандидат правых в премьеры Ингрида Шимоните в среду после встречи с президентом Гитанасом Науседой сказала, что хочет видеть Г. Ландсбергиса на посту главы МИД.

Ее собственная кандидатура в главы правительства будет представлена сейму в четверг.