Во Франции тысячи непривитых от COVID медиков лишились работы

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В городах Франции около трех тысяч медицинских работников отстранены от службы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Такие данные в четверг, 16 сентября, приводит ВВС. Как известно, в стране вступил в силу закон, согласно которому вакцинация стала обязательной для всех медиков, пожарных и работников домов престарелых.

Согласно данным издания, глава французского Минздрава Оливье Веран назвал отстранение от работы временной мерой. По его словам, многие представители упомянутых профессий уже согласились иммунизироваться от коронавирусной инфекции.

В то же время, как сообщается, в некоторых городах Франции медики вышли на акции протеста. Так, в Ницце на демонстрацию вышли 450 непривитых от COVID сотрудников одной больницы, а в городе Монтелимар на юге страны из-за нехватки врачей начали отменять плановые операции.