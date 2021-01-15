Во Франции вводят комендантский час и карантин для въезжающих

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Все приезжающие во Францию из-за пределов Евросоюза с 18 января будут обязаны пройти недельный карантин. Об этом во время телеобращения к гражданам страны сегодня сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс, сообщает ТАСС.

Премьер-министр сообщил о намерении усилить контроль на границе. С понедельника все прибывающие во Францию из стран за пределами ЕС должны будут сдать тест на коронавирус перед вылетом. «Также они должны будут сдать во Франции повторный тест и пройти недельный карантин», — отметил Жан Кастекс.

Кроме того, правительство Франции приняло решение ввести на всей территории страны с 16 января комендантский час. Он будет начинаться в 18.00 и завершаться в 06.00.