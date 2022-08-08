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Во Франции заявили о продуктовых рисках

Фото pixabay.com

Французские фермеры заявили о высоких рисках с продовольствием. Из-за сильнейшей засухи в селах нечем поливать растения, ощущается нехватка воды для животных. Об этом в воскресенье, 7 августа, говорится в публикации агентства Reuters.

Накануне национальное метеорологическое агентство Meteo France заявило, что в стране царит сильнейшая засуха с начала наблюдений за погодой с 1958 года. Специалисты не исключили, что жара будет усиливаться, а осадков все так же будет катастрофично мало. 

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Reuters со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны пишет, что урожай кукурузы в текущем году будет на 18,5% ниже, чем в 2021.

Также засуха отразится на животноводстве.

«Нехватка кормов из-за засухи означает, что в ближайшие месяцы может возникнуть нехватка молока», — заявила Национальная федерация союзов фермеров Франции.

Электроэнергетическая компания EDF на прошлой неделе сократила мощность на АЭС на юго-западе страны из-за высокой температуры воды в реке Гаронна, а также выпустила предупреждения для реакторов вдоль реки Роны.

Ограничения на потребление воды действуют практически на всей материковой части Франции.

В середине июля на значительной территории страны температура приближалась к 40°C.

На юге за это время вспыхнуло несколько лесных пожаров, самый масштабный опустошил около 21 тысячи гектаров леса на юго-западе. 

korrespondent.net

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