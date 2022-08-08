Во Франции заявили о продуктовых рисках

Reuters со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны пишет, что урожай кукурузы в текущем году будет на 18,5% ниже, чем в 2021.

Также засуха отразится на животноводстве.

«Нехватка кормов из-за засухи означает, что в ближайшие месяцы может возникнуть нехватка молока», — заявила Национальная федерация союзов фермеров Франции.

Электроэнергетическая компания EDF на прошлой неделе сократила мощность на АЭС на юго-западе страны из-за высокой температуры воды в реке Гаронна, а также выпустила предупреждения для реакторов вдоль реки Роны.

Ограничения на потребление воды действуют практически на всей материковой части Франции.

В середине июля на значительной территории страны температура приближалась к 40°C.

На юге за это время вспыхнуло несколько лесных пожаров, самый масштабный опустошил около 21 тысячи гектаров леса на юго-западе.