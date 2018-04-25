Во вторник Литва разместила еврооблигаций на рекордную сумму

Фото lrv.lt

Литва во вторник разместила на международных рынках две новые эмиссии еврооблигаций и в совокупности позаимствовала 2 млрд евро.

Как сообщило Министерство финансов, пятигодичных облигаций было размещено на 750 млн евро, десятигодичных — на 1,25 млрд евро.

«В мире нас оценивают как надежных и очень ответственных партнеров. Сумма этих облигаций, выпущенных в евро, является рекордной в истории страны. Заимствование на внешних рынках – это одно из стратегических направлений осуществляемой нами стратегии займов», – сообщил министр финансов Вилюс Шапока.

Ставка по пятигодичным облигациям составит 0,25% годовых, ценные бумаги размещены с прибыльностью в 0,345%, а цена выпуска равна 99,53% их номинальной стоимости.

Ставка по десятигодичным облигациям составит 0,75% годовых, ценные бумаги размещены с прибыльностью в 0,829%, а цена выпуска равна 99,245% их номинальной стоимости.

В середине марта правительство опубликовало план помощи бизнесу, пострадавшему от кризиса с коронавирусом, и поощрения экономики, согласно которому для обеспечения ликвидности госказны Кабмин осуществит дополнительные займы на 5 млрд евро.

В предыдущий раз Литва заимствовала на международных рынках в июне прошлого года, когда были размещены эмиссии еврооблигаций номинальной стоимостью в 650 млн евро (срок погашения 10 лет) и 850 млн евро (срок погашения 30 лет). Ставки по ним составили соответственно 0,5% и 1,625% годовых.