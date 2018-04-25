ООН: карантин приведет к миллионам внеплановых беременностей

Длительный карантин станет причиной около 7 миллионов незапланированных беременностей. Такое опасение выразили в агентстве ОНН в сфере гендерного равенства, репродуктивного здоровья и развития потенциала молодежи (UNFPA).

Специалисты отмечают, что из-за продолжительного карантина около 47 миллионов женщин не смогут пользоваться современными контрацептивами. Особенно остро эта проблема будет ощутима в странах с низким и средним уровнем дохода.

По прогнозам, карантин на протяжении 6 месяцев приведет к 7 миллионам дополнительных нежелательных беременностей. Если же ограничения продлятся год, то это число возрастет с 15 миллионам.

Кроме того, в ООН считают, что полугодичный карантин станет причиной 31 миллиона дополнительных случаев гендерного насилия.