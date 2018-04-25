ФСБ России задержали литовцев и россиян, перевозивших драгметаллы

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила в среду, что арестовала группу литовцев и россиян, подозреваемых в контрабанде большого количества драгоценных металлов в Германию.

Сотни килограммов золота, серебра, платины и других драгоценных металлов были изъяты во время обыска.

По сообщению представителя отдела по связям ФСБ российскому информационному агентству «Интерфакс», в Смоленской области России, недалеко от границы с Беларусью, задержан грузовик, перевозивший около 11 тонн измельченных автомобильных катализаторов.

По данным ФСБ, это количество платиновых, палладиевых и родиевых катализаторов оценивается стоимостью более 200 миллионов рублей (около 2,5 млн евро).

Как отметили в ведомстве, преступная группа, в которую входили граждане Литвы и России, переправляли грузы в Германию транзитом через Беларусь и Литву.

После задержания группы подозреваемых в контрабанде, силами ФСБ и МВД России был произведен обыск в используемых ими складах и офисах в Московской области.

В ходе поиска было обнаружено и изъято более 162 кг раффинированного кустарным способом золота и серебра и около 700 кг измельченных автомобильных катализаторов, содержащих платину, палладий и родий, ориентировочной стоимостью более 10 млн рублей.

Также были изъяты наличные денежные средства, в том числе в иностранной валюте, для осуществления незаконных сделок с драгоценными металлами.

Уголовное дело по этому факту расследуется полицией Смоленской области.

Информация ЛК по сообшению BNS