Водителей ждут непростые времена  

В Литве водительские удостоверения будут признаны недействительными, если водители с установленной периодичностью не будут проходить медицинский осмотр.

Это предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону о безопасном дорожном движении. После устранения причин, приведших к признанию водительского удостоверения недействительным, водительское удостоверение снова будет признано действительным автоматически — путем отметки этого в Регистре водителей автотранспортных средств. Это правило вступит в силу с 1 января 2024 года.

Сейчас водители до 55 лет проходят медосмотр раз в 10 лет; с 56 до 69 лет – раз в 5 лет; с 70 до 79 лет – раз в два года; позже – каждый год. Водители-профессионалы проходят медосмотр каждые два года. Водителю необходимо пройти медицинский осмотр и получить электронную медицинскую справку. Последняя автоматически передается из медицинских учреждений в «Регитру».

Если у вас на руках нет копии справки о пройденном медосмотре, наличие и срок действия таковой можно проверить на портале esveikata.lt.

Правила использования телефона и hands-free

Принятые поправки уточняют регламентирование использования устройств мобильной связи. Во время участия транспортного средства в общественном движении (за исключением случаев, когда транспортное средство стоит на месте) водителям запрещается пользоваться средствами мобильной связи, если они используются руками.

В Законе о безопасном дорожном движении установлено, что «остановка – преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время не больше, чем это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства».

Приостановка на светофоре или в пробке – это не длительная остановка. Это понимается как вождение: останавливаешься, едешь, останавливаешься, снова едешь. Конечно, впереди может быть авария, тогда будут более длительные остановки, но это не стоянка, поэтому пользоваться мобильными средствами связи нельзя», — пресс-бюро канцелярии Сейма прокомментировал председатель Комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас.

Решением Сейма ужесточены требования к пользователям устройств «свободных рук». Имеющие их смогут пользоваться устройствами мобильной связи только при закреплении такого устройства в специальном держателе или использовании оборудования транспортного средства. Это правило вступит в силу с 1 мая 2023 года.

Дорожает и страховка…

Жители Литвы все чаще говорят, что рост цен их уже не удивляет, однако конкретные ситуации порой вызывают возмущение, сообщает портал delfi.lt. Водители говорят, что сейчас приходится дороже платить не только за горючее, но и за ремонт авто, за обязательную страховку.

Директор Литовской ассоциации страховых компаний Андрюс Романовскис сказал: «В сфере страхования транспортных средств самые важные факторы — индивидуальные, это история водителя, как часто он является виновником ДТП, опыт вождения, стаж, вид и мощность транспортного средства, место регистрации машины, в большом городе вероятность ДТП выше, характер использования машины – частный или коммерческий».

По его словам, общие факторы — инфляция, доходность и убыточность конкретного вида страховки, рост зарплат. Кроме того, на цены влияет общая ситуация с ДТП в стране, изменение цен на ремонт, общий размер выплат, средняя выплата, изменение законодательной базы и т.д. Он заметил, что клиенты часто не учитывают именно эти факторы.

Экономист Марюс Дубниковас сказал, что не надо удивляться росту цен на страховку, ведь рост цен на энергетику касается всех сфер жизни. Он заметил, что не стоит удивляться, если осенью и зимой цены вырастут еще больше, ведь ближайшая зима будет одной из самых сложных за последние десятилетия. М. Дубниковас заметил, что не стоит надеяться, что в ближайшее время цены снизятся, ведь причины их роста не устранены.

«Дымите» на здоровье

Если из выхлопной трубы автомобиля валит дым, который виден всем участникам движения, – такой автомобиль должен быть запрещен к эксплуатации немедленно, не дожидаясь очередного техосмотра. Такое предложение в парламент подал министр окружающей среды Симонас Гентвилас. Но депутаты проголосовали против.

Член группы «Регионы Литвы» Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что это предложение будет насмешкой над членами Сейма, которые разрешили Вильнюсу топить мазутом.

Чем плохи существующие тесты, которые проверяют и оценивают выхлоп автомобиля, спросили оппоненты министра. Проверки прямо на дорогах – кому такое право предоставить, чьи функции дополнить неустанным контролем цвета дыма из трубы, спросили правоведы.

В поддержку предложения министра выступил консерватор Аудрюс Петрошюс, сказавший что за два долгих года между техосмотрами машина может запросто прийти в негодность.

В ответ соцдем и представитель комитета правоведов в Сейме Юлюс Сабатаускас пояснил, что, пока никто не утвердил дополнительных функций полиции и Администрации транспортной безопасности, ловить «нечистые на выхлоп» автомобили на дорогах некому. На том и порешили.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ