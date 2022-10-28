Индекс гендерного равенства

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В области гендерного равенства рейтинг Литвы за год вырос больше всего, но остался на прежнем 20-м месте в таблице индекса.

В обновленном индексе гендерного равенства, опубликованном Европейским институтом гендерного равенства (EIGE), Литва получила оценку на 2,2 балла выше, чем в прошлом году, ее общий индекс достигает 60,6 балла.

Кроме того, по сравнению с другими странами ЕС рейтинг страны увеличился больше всего, но, несмотря на это, место Литвы в таблице индекса не улучшилось, и она отстает от среднего показателя по ЕС – 68,6 балла из 100 возможных.

Литва была оценена лучше всех в сфере труда – здесь она набрала 73,9 балла и заняла 11-е место. Однако, согласно опубликованному пресс-релизу контролера равных возможностей, это не означает улучшения — показатель гендерного равенства в сфере труда даже немного снизился с 2019 года.

«Эти данные говорят о том, что нужно заботиться о гендерном равенстве на литовском рынке труда. По данным Службы занятости, второй год подряд уровень безработицы среди женщин в Литве выше, чем среди мужчин. В настоящее время безработными являются 7,8 тыс. человек – больше женщин, чем мужчин. Это показывает, что безработица, вызванная пандемией, еще не вернулась к прежним показателям», – отметила в отчете контролер равных возможностей Бируте Сабатаускайте.

В Индексе гендерного равенства рейтинг Литвы повысился в области знаний (+1,5 балла). Прежде всего – за счет улучшения гендерного баланса в высшем и профессиональном образовании.

Литва также получила лучшую оценку в области потенциала (+6,1 балла) — здесь она занимает 18-е место среди других стран ЕС. Это изменение было вызвано прогрессом в принятии политических решений. В этом году 42% постов министров и заместителей министров занимали женщины. Правда, на высшем уровне по-прежнему велико неравноправие: в Сейме 28% женщин, что все еще ниже, чем в среднем по ЕС (33%).

Как говорится в сообщении, данные EIGE показывают, что в Литве очень сильно выражено гендерное неравенство в финансовой сфере. В прошлом году женщины заработали в среднем на 11,1% меньше, чем мужчины.

«Понятно, что более низкая заработная плата приводит к более низким пенсиям для женщин, что также отражается в статистике бедности. В прошлом году уровень бедности среди женщин составил 22,4%, среди мужчин – 17,1%. Женщины в возрасте 65 лет и старше являются самыми бедными – их целых 42%», – сказала Б. Сабатаускайте.

Авторы индекса обращают особое внимание на неравенство, связанное с влиянием пандемии в сфере совмещения работы и личной жизни: уход за детьми и домохозяйством, применение гибких условий труда.

По данным EIGE, в прошлом году 57% жительниц Литвы указали, что заботятся о своих детях в одиночку или почти без помощи других лиц. То же утверждали 13% мужчин.

«Во время пандемии 43 процента женщин и 21 процент мужчин заявили, что тратят более четырех часов в день на уход за детьми в возрасте до 11 лет. Большинство женщин и мужчин для присмотра за детьми воспользовались помощью бабушек и дедушек и других родственников», – говорится в отчете.

Длительный уход за больными родственниками, инвалидами или людьми с иными особыми потребностями также чаще возлагался на женщин, чем на мужчин – 25% женщин и 14% мужчин указали, что тратят на это более четырех часов в день.

Работа по дому также в основном ложится на женские плечи – 70% женщин и 8% мужчин утверждали, что они сами выполняли работу по дому.

По словам Б. Сабатаускайте, данные показывают, что пандемия еще больше усугубила ярко выраженное гендерное неравенство в сфере работы по дому и в сфере ухода.

Самые высокие оценки в индексе гендерного равенства получили Швеция (83,9 балла), Дания (77,8) и Нидерланды (77,3), а самые низкие — Венгрия (54,2), Румыния (53,7) и Греция (53,4).

Индекс гендерного равенства в Европейском союзе измеряется в шести основных областях – работа, деньги, знания, время, власть и здоровье.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ