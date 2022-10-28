Попытка номер четыре

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После трех неудачных попыток недействующая Игналинская атомная электростанция (ИАЭС) объявила новый тендер на строительство хранилища поверхностного захоронения низко- и среднеактивных короткоживущих отходов.

Наталья Сурвила-Глебова, руководитель отдела по связям с общественностью ИАЭС, сообщила BNS, что бюджет проекта был увеличен в связи с ситуацией на рынке, однако не раскрыла масштабов увеличения. Ранее сообщалось, что строительство хранилища отходов обойдется примерно в 70 миллионов евро.

ИАЭС сообщает, что хранилище будет состоять из трех железобетонных модулей, в которых можно хранить до 100 тыс. кубометров радиоактивных отходов. Отходы будут складироваться на протяжении всего периода вывода АЭС из эксплуатации, то есть до 2038 года.

Тендер на строительство хранилища отходов важен с точки зрения национальной безопасности. Будущий подрядчик должен быть одобрен правительством.

Проект финансируется Игналинской программой Европейского союза.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ