Водители литовской Girteka планируют массовую забастовку

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Водители крупнейшей литовской компании автогрузоперевозок Girteka планируют массовую забастовку в связи с сокращением зарплат – в понедельник утром они намерены оставить автомобили на стоянках в различных странах Европы и не работать, сообщил портал 15min.lt.

По данным портала, водители Girteka на этой неделе получили предупреждения о том, что их зарплата сокращается на 15%. Работодатели утверждали, что это связано с мировым кризисом, однако водители заявляют, что объем работы лишь увеличился.

Из 14 тыс. работающих сейчас водителей Girteka в четверг намеревались бастовать две тысячи, однако к понедельнику их число вырастет.

Руководитель по вопросам стратегического партнерства Girteka Logistics Кристиан Каас Мортенсен сообщил 15min.lt, что компания, как и весь мировой бизнес, ощущает сильное влияние кризиса. По его словам, Girteka не сокращает зарплаты, а временно сократила норму командировочных.