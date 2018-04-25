Меры, введенные в связи с коронавирусом в Швеции, будут долго оставаться в силе

Поскольку Швеция продлила срок действия запрета на въезд еще на 30 дней, премьер-министр страны Стефан Лёвен предупредил, что люди должны ожидать, что меры, введенные в связи с коронавирусом, будут ещё долго оставаться в силе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Стефан Лёвен заявил на специальном мероприятии, где было объявлено, о решении правительства продлить запрет на въезд еще на 30 дней.

Запрет распространяется на людей, въезжающих в Швецию из-за пределов Европейской экономической зоны и Швейцарии, но не распространяется на всех. Граждане и жители Швеции, а также люди с важными причинами приехать в Швецию по-прежнему могут въехать в страну. Исключение также составляют иностранные работники, чья работа считается важной для общественных функций страны, такие как снабжение продовольствием и сельское хозяйство.

Временный запрет на въезд был впервые введен в ответ на призывы Европейской комиссии и Европейского совета об ограничениях на въезд в ЕС. Правительство Швеции тогда заявило, что это «исключительная мера, которая не будет применяться дольше, чем необходимо».

На пресс-конференции Стефан Лёвен также в общих чертах упомянул что, люди должны ожидать, что другие ограничения, связанные с коронавирусом ещё сохранятся в силе.

Следует отметить, что в отличие от многих других стран по всей Европе, Швеция не приняла жесткие меры борьбы с COVID-19. Рестораны, бары и некоторые предприятия все еще открыты, и нет никаких ограничений относительно того, как часто и по какой причине люди могут покидать свои дома. Однако, существуют и ограничения, включающие в себя запрет на публичные мероприятия для более чем 50 человек, запрет на посещение домов престарелых и рекомендации по закрытию школ и университетов для лиц старше 16 лет.

На вопрос, как долго будут действовать ограничения в Швеции, он повторил, что люди должны ожидать, что они будут действовать в течение нескольких месяцев.