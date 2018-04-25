Военная разведка: Россия создает в Калининградской области новую дивизию

Россия продолжает наращивать милитаризацию Калининградской области, здесь будет создана новая дивизия, дислоцируются суда, которые могут вооружаться крылатыми ракетами «Калибр», утверждает литовская военная разведка.

«Наращивание военных мощностей в Калининградской области свидетельствует о намерениях политического и военного руководства России продолжать милитаризацию этого региона», – заявил во вторник на пресс-конференции директор Второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны Литвы, полковник Ремигиюс Балтренас. На этой пресс-конференции он представил оценку угроз нацбезопасности Литвы за прошлый год.

В этом отчете военная разведка сообщила, что в Калининградской области, находящейся рядом с Литвой, Россия намерена сформировать новое военное подразделение – мотострелковую дивизию.

По словам представителей Литвы, эта дивизия повысит способность находящихся в анклаве сил осуществлять операции без подкрепления со стороны континентальной части РФ.