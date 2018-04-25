Военная разведка: Россия создает в Калининградской области новую дивизию

Россия продолжает наращивать милитаризацию Калининградской области, здесь будет создана новая дивизия, дислоцируются суда, которые могут вооружаться крылатыми ракетами «Калибр», утверждает литовская военная разведка.
«Наращивание военных мощностей в Калининградской области свидетельствует о намерениях политического и военного руководства России продолжать милитаризацию этого региона», – заявил во вторник на пресс-конференции директор Второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны Литвы, полковник Ремигиюс Балтренас. На этой пресс-конференции он представил оценку угроз нацбезопасности Литвы за прошлый год.
В этом отчете военная разведка сообщила, что в Калининградской области, находящейся рядом с Литвой, Россия намерена сформировать новое военное подразделение – мотострелковую дивизию.
По словам представителей Литвы, эта дивизия повысит способность находящихся в анклаве сил осуществлять операции без подкрепления со стороны континентальной части РФ.
«При формировании дивизии в Калининградской области будут созданы новые части, увеличится общее количество военных. В результате реализации этих планов продолжится повышение количества вооружений и техники по соседству с Литвой. Например, количество танков может вырасти в два раза и достичь почти ста единиц в самой области», – сказал Р. Балтренас.
Он утверждает, что создание дивизии может потребовать несколько лет.
Обычно дивизия состоит из 10-20 тыс. военных.
В общем документе Второго департамента оперативных служб и Департамента госбезопасности также обращается внимание на то, что с 2016 года Россия дислоцирует в Балтийском море суда, которые могут вооружаться крылатыми ракетами «Калибр». Этими ракетными системами можно нанести удар по объектам критически важной инфраструктуры потенциального противника на расстоянии более 2 тыс. километров.
«В 2019 году дислоцировано четвертое такое судно, а пятое ожидается в этом году», – сказал глава военной разведки.
Кроме того, как говорится в отчете, в области создана смешанная авиационная дивизия и два авиационных полка – истребителей и бомбардировщиков морской штурмовой авиации, сформирован вертолетный полк, дислоцированы современные многофункциональные истребители «Су-30СМ».
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