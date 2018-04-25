default image
Ж.Вайчюнас: небольшое количество газа "Новатэка" не оказывает критического влияния

Подробнее...
default image
США начали переброску войск для крупнейших учений в Европе

Подробнее...
default image
Китай призвал страны мира не паниковать из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс призвал премьера Беларуси реализовать рекомендации по БелАЭС

Подробнее...
default image
Разведка: участие Huawei в создании сети 5G в Литве создает риски

Подробнее...
default image
Меркель не исключила изменения европейских договоров после Brexit

Подробнее...
default image
В вопросе БелАЭС Минск обещает пригласить международных экспертов

Подробнее...
default image
Разведка: китайская разведка ищет цели в Литве через LinkedIn

Подробнее...
default image
Канцлер Австрии выступил против операции по спасению мигрантов в Средиземном море

Подробнее...
default image
Военная разведка: Россия создает в Калининградской области новую дивизию

Подробнее...
default image
Разведка: в вопросе БелАЭС растет напряжение между Минском и "Росатомом"

Подробнее...
default image
Разведка: Россия не вмешивалась в президентские выборы в Литве

Подробнее...
default image
Эрдоган заявил, что Турция не признает "незаконную аннексию Крыма"

Подробнее...
default image
Разведка: импорт газа из России через Клайпеду создает риск энергонезависимости Литвы

Подробнее...
default image
Разведка: бесплатные визы в РФ повышают риск безопасности Литвы

Подробнее...
default image
Зеленский призвал Турцию инвестировать в Украину

Подробнее...
default image
Иностранцев с коронавирусом могут депортировать из России

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс обещает поднять в Минске вопрос безопасности БелАЭС

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: Минск должен соблюдать рекомендации по БелАЭС

Подробнее...
default image
Во Франции ожидают очередную серию протестов

Подробнее...
TOP,Новости,Политика,Соседи

Военная разведка: Россия создает в Калининградской области новую дивизию

Россия продолжает наращивать милитаризацию Калининградской области, здесь будет создана новая дивизия, дислоцируются суда, которые могут вооружаться крылатыми ракетами «Калибр», утверждает литовская военная разведка. 

«Наращивание военных мощностей в Калининградской области свидетельствует о намерениях политического и военного руководства России продолжать милитаризацию этого региона»,  – заявил во вторник на пресс-конференции директор Второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны Литвы, полковник Ремигиюс Балтренас. На этой пресс-конференции он представил оценку угроз нацбезопасности Литвы за прошлый год.  

В этом отчете военная разведка сообщила, что в Калининградской области, находящейся рядом с Литвой, Россия намерена сформировать новое военное подразделение – мотострелковую дивизию.

По словам представителей Литвы, эта дивизия повысит способность находящихся в анклаве сил осуществлять операции без подкрепления со стороны континентальной части РФ.

реклама

«При формировании дивизии в Калининградской области будут созданы новые части, увеличится общее количество военных. В результате реализации этих планов продолжится повышение количества вооружений и техники по соседству с Литвой. Например, количество танков может вырасти в два раза и достичь почти ста единиц в самой области», – сказал Р. Балтренас.

Он утверждает, что создание дивизии может потребовать несколько лет. 

Обычно дивизия состоит из 10-20 тыс. военных. 

В общем документе Второго департамента оперативных служб и Департамента госбезопасности также обращается внимание на то, что с 2016 года Россия дислоцирует в Балтийском море суда, которые могут вооружаться крылатыми ракетами «Калибр». Этими ракетными системами можно нанести удар по объектам критически важной инфраструктуры потенциального противника на расстоянии более 2 тыс. километров.  

«В 2019 году дислоцировано четвертое такое судно, а пятое ожидается в этом году», – сказал глава военной разведки.

Кроме того, как говорится в отчете, в области создана смешанная авиационная дивизия и два авиационных полка – истребителей и бомбардировщиков морской штурмовой авиации, сформирован вертолетный полк, дислоцированы современные многофункциональные истребители «Су-30СМ».

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600