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Военнослужащих Литвы начали вакцинировать против кори

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TOP,Армия,Новости

Военнослужащих Литвы начали вакцинировать против кори

Фото pixabay.com

Министерство обороны заявило в четверг, что в Литовской армии начали вакцинацию против кори.

«Призывники в соответствии с их возрастом должны быть вакцинированы от кори в соответствии с утверждённым Министерством здравоохранения графиком профилактической вакцинации детей», — указал в сообщении для печати руководитель сектора надзора за здоровьем военнослужащих Военно-медицинской службы Ирмантас Амбразявичюс.

Военно-медицинская служба приобрела 3 тыс. доз вакцины против кори.

Вакцинация кори проводится военнослужащим профессиональной воинской службы, обязательной начальной воинской службы, военнослужащим активного резерва, курсантам Военной академии.

До сего времени комплексные прививки против кори, эпидемического паротита и краснухи делали только служащим в международных операциях.

Военно-медицинская служба планирует приобрести в ближайшие годы ещё 10 тыс. доз вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи.

По утверждению Министерства обороны, решение о вакцинации военнослужащих было принято ввиду значительного увеличения заболеваемости корью в Литве.

Военнослужащих также вакцинируют против дифтерии и столбняка, клещевого энцефалита и сезонного гриппа, а с 2020 года будут введены прививки от менингококковых инфекций.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, в этом году в Литве было подтверждено в общей сложности 825 случаев кори, в том числе 192 у детей и 633 у взрослых.

В предыдущие годы число случаев заболевания корью не превышало нескольких десятков.

BNS

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