В Беларуси многодетные папы смогут уходить на пенсию досрочно

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На сегодняшний день в Беларуси рассчитывать на досрочную пенсию могут только многодетные мамы, которые воспитали трех и более детей.

Что касается мужчин, то им такая привилегия пока не доступна – сегодня они должны работать до 65 лет на общих основаниях, наравне с бездетными.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востоке Оксаны Бондарь, такой расклад не справедлив и мужчины должны получить досрочный выход на пенсию.

«Многодетные мужчины должны получить льготы по выходу на пенсию, аналогичные тем, что предоставлены законом многодетным матерям, «— пояснила Бондарь.

Сегодня данный законопроект направили в правительство. Согласно предположениям в Госдуме, уже в следующем месяце он может быть вынесен на обсуждение депутатов.

Однако в предлагаемом законопроекте есть нюанс. Выйти на досрочную пенсию смогут только мужчины, воспитавшие трех и более детей в одной семье.