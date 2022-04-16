Военные аналитики: в марте пропаганде РФ мешали хакерские атаки, война

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Литовские военные аналитики в марте зафиксировали 374 случая враждебной российской информации.

Как сообщили в среду Вооруженные силы (ВС) Литвы, отмечается, что поток, направленный против Балтийских стран, в начале марта снизился, статьи о ситуации в Украине публиковались

Как сообщили в армии, в начале марта поток против стран Балтии замедлился, а статьи о ситуации в Украине публиковались спорадически.

«В основном это было связано с двумя основными причинами — в первой половине марта функциональность российских пропагандистских каналов была нарушена кибератаками, а с другой стороны, все внимание пропагандистов было приковано к информационным операциям против Украины», — говорится в сообщении литовской армии.

По словам военных, доминирующей темой в подконтрольных Кремлю СМИ на протяжении всего марта была дезинформация и ложь для оправдания военных и других действий России против Украины.

Ответственность за происходящее в Украине возложили на Альянс, заявив, что «США и НАТО давно планировали начать войну с Россией и готовились применить против нее ядерное и химическое оружие».

Подчеркивалось, что как НАТО и США не защищают Украину, так они не будут защищать и страны Балтии.

Аналитики Вооруженных сил отмечают, что пропаганда продолжает подрывать важность членства Литвы в НАТО и запугивать население страны. Тенденциозно распространяется дезинформация о том, что Литва станет главной мишенью в ходе открытого противостояния Альянса и России и что «ракеты последней сравняют литовские города с землей».

Решения правительства страны по усилению обороны расцениваются как милитаризация Литвы под прикрытием ситуации в Украине.

«Также утверждалось, что страны Балтии могут быть следующими в списке «денацификации»», — заявили в армии.

Поток дезинформации и пропаганды больше, чем обычно, сосредоточился на энергетике, на дискуссиях ЕС о санкциях против России и отказе от энергетического сырья. Основной нарратив заключается в том, что санкции ЕС поставят под угрозу благополучие самих европейцев, пытались дезинформировать, что из-за решений европейских политиков в европейских магазинах заканчиваются продукты, акцентируя внимание на росте цен на бензин, газ и другие виды топлива.

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