Война в Украине значительно не повлияла на количество рейсов в Литве

По ее словам, бывают случаи, когда люди спрашивают, подумайте, стоит ли ехать с семьей за границу, но билеты покупаются в обе стороны.

Как сообщил BNS глава туристического агентства Baltic Clipper Эгидиюс Вайшвилас, спрос на деловые поездки и билеты на самолеты на запад практически не изменился на прошлой неделе, также существенно не вырос спрос на поездки в один конец. По его словам, с начала войны количество бронирований для отдыха сократилось примерно на 40%, и люди выбирали более близкие даты отъезда.

Глава Литовской туристической ассоциации Милда Плепите-Райнене сказала BNS, что пока рано прогнозировать, какое влияние война в Украине может оказать на поток литовских путешественников.

По данным оператора литовских аэропортов Lietuvos oro uostai, война в Украине больше всего повлияла на те авиакомпании, которые летали в Украину и из Украины или держали там свои самолеты.

«Что касается влияния на литовские аэропорты, то мы пока не наблюдаем серьезных колебаний количества пассажиров, так как большинство маршрутов проходят в другие европейские страны. По нашим расчетам, прекращение прямых рейсов в Украину сократит общее количество пассажиров примерно на 2%», — сказал BNS представитель компании-оператора аэропортов Тадас Василяускас.

Глава Get Jet Airlines Дарюс Вилтракис говорит, что закрытое воздушное пространство России, Белоруссии и Украины повлияло только на маршрут в Египет.

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