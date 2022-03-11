В МВФ рассказали о влиянии войны в Украине на мировую экономику

Военное вторжение России в Украину может серьезно ударить по мировой экономике, которая только начала восстанавливаться после пандемии. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает пресс-служба МВФ.
«Война в Украине уносит жизни миллионов людей и серьезно влияет на украинскую экономику. Война и беспрецедентные санкции, введенные против России, имеют далеко идущие последствия», — сказала Георгиева.
Она отметила, что в то время как мировая экономика и континент начинают восстанавливаться после разрушительного воздействия пандемии COVID-19, «этот новый кризис угрожает свести на нет часть этого прогресса».
Сегодня также стало известно, что МВФ перечислил Украине 1,4 миллиарда долларов.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны Запада разработают аналог плана Маршалла по восстановлению Украины после завершения войны с Россией.
Также Джонсон заявил, что после своего поражения РФ должна будет выплатить репарации Украине.korrespondent.net