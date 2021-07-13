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Войска США почти полностью вышли из Афганистана

Photo by 7th Army Training Command on Foter.com

США вывели из Афганистана 95% своих войск. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США во вторник, 13 июля.

Отмечается, что с момента принятия президентом США Джо Байденом решения о выводе войск Пентагон для вывоза военных грузов осуществил эквивалент примерно 984 рейсов военно-транспортных самолетов C-17.

Более 17 тысяч единиц военного имущества было передано Управлению тылового обеспечения Минобороны для уничтожения.

США также передали Минобороны Афганистана семь объектов. 

Накануне командующий силами США в Афганистане генерал Остин Миллер сложил с себя полномочия.

korrespondent.net

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