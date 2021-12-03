Волшебство зимних праздников

Вершина впечатляющей елки украшена рождественной звездой диаметром в 6 метров. Основание елки состоит из белых ветвей и зеркальных поверхностей, а эффект снежного сияния создается при помощи гирлянд, окутывающих елку. «Зеркальные фрагменты, символизирующие лед, отражают декорации, лампочки и силуэты окружающей обстановки – здания, людей, покрытия. Это создает мгновенное волшебство – игру света, цветов и форм. Общая площадь поверхности зеркал составляет 200 квадратных метров», – рассказывает автор проекта.

Вильнюсский каток

В этом году у Белого моста появилась просторная ледовая арена «Hoptrans» под крышей (защита от капризов погоды), с трибунами и действующим кафе. Бесплатные сеансы катания на коньках для учащихся регламентированы: по понедельникам, средам и пятницам в 12.00 и 13.15. В такое же время, только по вторникам и четвергам – для пенсионеров (в субботу и воскресенье – с 10 час). Возможность кататься бесплатно предусмотрена для жителей столицы, но, поскольку на катке одновременно могут находиться всего 68 человек, будет формироваться живая очередь. Предполагается, что каток будет работать до начала марта.

Рождественский городок – на площадях и в скверах Вильнюса

Вопреки традиции в этом году Рождественский городок будет расположен в нескольких местах. Осмотревшись в поисках подарков и рождественских сувениров на Кафедральной площади, согрейтесь чашечкой горячего вина и отведайте изысканные закуски в сквере Одминю. На площади Винцаса Кудирки посетителям будут предложены разнообразные угощения на любой вкус, а на площади Лукишкю – сладкие рождественские лакомства и горячие напитки.

Рождественский городок будет открыт для жителей и гостей Вильнюса до 2 января 2022 г.

Также будет работать электронный Рождественский городок, который вызвал огромный интерес в прошлом году, – здесь вы сможете с удобством купить подарки, даже не выходя из дома. В этом году городок снова собрал местных творцов, предпринимателей и ремесленников. На веб-сайте www.kaledossostineje.lt https://www.kaledossostineje.lt/e-kaledu-miestelis/ Рождественский городок будет работать с 1 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.

Празднование в городских общинах

В течение всего праздничного периода в 21 общине Вильнюса также засияет множество нарядных рождественских елочек. Кроме того, в декабре по всем сянюниям будет путешествовать художественная инсталляция «Снежинка» – символ зимы, покоя, трансформации и возрождения. Они все разные, с уникальными особенностями, как и люди, поэтому в инсталляции закодировано послание с глубоким смыслом – являясь частью общины, мы все разные, индивидуальные.

Рождественская благотворительная ярмарка

4 декабря на Ратушной площади Вильнюса зашумит уже 19-я Международная рождественская благотворительная ярмарка, которая с 11 часов утра сплотит всех собравшихся для свершения добрых дел. В этом году на ярмарке, организованной Международной ассоциацией женщин Вильнюса (IWAV), а также дипломатическими и деловыми общинами зарубежных стран, будет представлено более 30 стендов, предлагающих широкое разнообразие оригинальных изделий ручной работы, сувениров и лакомств из разных стран. Все средства, собранные в день ярмарки и связанные с ней, будут переданы благотворительным организациям.

Вечером 4 декабря на Ратушной площади будет зажжена и вторая городская Рождественская елка. Второй год подряд елка-шишка будет украшать Старый город Вильнюса до 9 января 2022 г.

В рамках подготовки к 700-летнему юбилею Вильнюса на Ратушной площади засияет символ предстоящего дня рождения города – световая инсталляция, стилизованный громкоговоритель как современная интерпретация легенды об основании Вильнюса, в которой говорилось, что «здесь будет стоять столица, и слава о ней будет разноситься по всему миру». Посетителей Ратушной площади приглашают сделать фотографии, поприветствовать Вильнюс и распространять новость о предстоящем 700-летнем юбилее.

Информация «ЛК», vilnius.lt