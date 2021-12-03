«Что посеяли, то и пожнут»

В других странах мира тайваньские миссии действуют от имени столицы острова – Тайбэя в свете устоявшегося международного соглашения о том, что это название не противоречит политике «одного Китая», не позволяющей рассматривать Тайвань как отдельное государство.

За Литвой стоит кукловод

Представитель по связям с общественностью МИД Китая Жао Лицзянь на пресс-конференции заявил, что за действиями Литвы в отношении Тайваня стоят Соединенные Штаты Америки.

Так он реагировал на известия о том, что Литва подписала с американским агентством экспортных кредитов – Экспортно-кредитным банком EXIM меморандум сотрудничества, который позволит бизнесу, экспортирующему товары и услуги американского происхождения или производства, воспользоваться предоставляемыми банком средне- и долгосрочными гарантиями или кредитами на сумму до 600 млн долларов США.

«(Это) является дальнейшим доказательством того, что за провокационным шагом Литвы стоит кукловод, который методически руководит всем шоу. Международная общественность может это ясно видеть», – отметил Ж. Лицзянь в тексте, опубликованном на интернет-сайте МИД Китая.

Представитель Китая также отметил, что, невзирая на международные нормы, Литва действовала из плохих побуждений как орудие более крупной страны и в итоге поплатится за это.

По словам Ж. Лицзяня, США зашли так далеко, что убедили другие страны служить политическому строю Америки.

«Литва не учла строгую позицию Китая, игнорировала более широкую картину отношений Китая и Литвы, основополагающие нормы развития международных отношений, она открыто сформировала ложный имидж «одного Китая, одного Тайваня» в мире, создав тем самым ужасный прецедент», – заявил представитель МИД.

«Китай всегда прибегал к решительному и необходимому ответу на все провокационные действия, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая. Те, кто действует из плохих побуждений и далее идут по ложному пути, пожнут то, что посеяли», – добавил он.

Изменение названия – первый шаг

Поверенный в делах Китая в Литве Чу Байхуа заявил, что Литва глуха к просьбам Китая относительно названия тайваньского представительства, и решительно призывает исправить эту ошибку.

«Название, в котором упоминается Тайвань, является проблемой, мы не возражаем против неправительственных отношений – коммерческих, культурных связей, однако Литва глуха к нашим просьбам», – сказал дипломат журналистам на пресс-конференции.

По его словам, этот вопрос не раз обсуждался с представителями Литвы, однако «положительного ответа» от представителей властей не поступило.

По словам Ч. Байхуа, открытие представительства с таким названием нарушило принцип «одного Китая», которого Литва обязалась придерживаться, устанавливая дипломатические отношения с Пекином.

«Мы призываем правительство Литвы признать и исправить ошибку, а также не сбрасывать со счетов волю, решимость и способности китайцев защищать территориальную целостность и национальную безопасность страны», – сказал представитель посольства.

Дипломат также сказал, что ни одна страна не может компенсировать рынок Китая, который является одним из крупнейших в мире.

По его словам, агрессивное поведение Литвы задело чувства китайцев, поэтому причиненный ущерб должен быть возмещен.

«Первый и самый важный шаг – изменение названия. Это очень важно. Офис можно было бы назвать именем Тайбэя, это было бы приемлемо», – отметил поверенный в делах Китая.

«Мы также призываем литовских коллег придерживаться политики «одного Китая» и не устанавливать никаких официальных связей с властями Тайваня. Мы совершенно не имеем ничего против неправительственных коммерческих связей», – добавил он.

По словам представителя посольства, и для Китая, и для Литвы национальная безопасность является одним из приоритетов, поэтому Вильнюсу следовало бы осознавать вероятные последствия открытия тайваньского представительства.

«Политический фундамент сильно разрушен, и из-за этого пострадает немало сфер, и в политическом, и в экономическом, и в культурном смысле. Это затронет и сектор туризма», – сказал дипломат.

Надеемся на нормализацию

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отмечает, что от Китая можно было ожидать возмущения по поводу тайваньского представительства, но прогнозирует, что отношения Вильнюса и Пекина постепенно нормализуются.

«Тот же официальный тон Пекина не очень агрессивен, можно было ожидать и большей эскалации. Судя по всему, реакция носит временный характер, и постепенно будет некоторая нормализация», – сказал Г. Ландсбергис журналистам.

Он добавил, что министерство не получало официальной информации о приостановлении выдачи виз. «Официальной информации у нас нет, могут быть и реальные технические проблемы», – сказал министр.

Он также выразил надежду на то, что натянутые отношения не помешают литовским спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине. По данным министра, члены правительства Литвы не поедут в Пекин.

«Я слышал, что министр образования и спорта не видит возможности поехать, не слышал от других членов правительства того, чтобы они с большим энтузиазмом относились к поездке. Все же я надеюсь, что для готовившихся спортсменов не будут создавать препятствия, ведь это вызовет большую международную реакцию», – сказал глава литовской дипломатии.

Китай вычеркнул Литву из своих таможенных систем

Литовские предприниматели не могут растаможить свои товары в Китае, так как последний с декабря вычеркнул Литву из таможенной системы этой страны. Об этом порталу 15min сообщил экспортирующий в Китай древесину предприниматель, вероятные преграды для попадания литовской продукции в Китай BNS в четверг подтвердило и Министерство иностранных дел (МИД).

Оно утверждает, что будет добиваться реакции Европейского союза (ЕС) на действия Китая.

«Министерство информировано о вероятных преградах для попадания литовской продукции в Китай, мы поддерживаем связи с литовскими предприятиями, собираем всю возможную информацию с китайской стороны о вводимых ограничениях, а также контактируем с Европейской комиссией (ЕК) на предмет реакции на уровне ЕС», — указал МИД в комментарии для BNS.

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс подтвердил BNS, что Литва была вычеркнута из электронной системы таможенного декларирования Китая.

«Правда. Литва по ошибке или не по ошибке вычеркнута из электронной системы таможенного декларирования для входящих в Китай грузов. Как таковой страны (Литвы — BNS) нет, и это, конечно, создает проблему сегодня для отправки грузовых контейнеров из Клалйпедского порта. Это несколько предприятий, работающих в мебельной и деревообрабатывающем секторе», — сказал Янулявичюс.

«Есть проблемы и в других транспортных цепях доставки грузов в Китай, пока не хочу упоминать, в каких, так как все эти предприятия просили не упоминать здесь, чтобы еще больше не заострять ситуацию», — сказал он.

Генеральный директор Торговой ассоциации Литвы и Китая Рокас Радвилавичюс объяснил BNS, что официально в Китае не сообщается, что блокируются товары из Литвы, однако такие сигналы могут направляться «на основании внутренних указаний».

«Официально в открытых источниках нет такой информации, что Литва стерта (из таможенной системы Китая – BNS), но уже были предупреждения из Китая, что что-то может произойти. Наверное, это первый сигнал», — сказал BNS Р. Радвилавичюс.

По его словам, пока из входящих в ассоциацию предприятий никто не жаловался ни на какие помехи.

Китай в последнее время выражал протесты из-за развития Литвой связей с Тайванем, открытия представительства этого острова в Вильнюсе.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ