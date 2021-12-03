Потребление алкоголя снизилось

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

В Литве годовое потребление алкоголя на человека составляет 11,1 литра, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В Латвии этот показатель составляет 12,9 литра, что является самым высоким показателем в ОЭСР, а в Эстонии – 10,4 литра. Самое низкое потребление алкоголя зарегистрировано в Турции, где этот показатель составляет 1,3 литра, в Коста-Рике и Израиле — по 3,1, а также в Мексике, где человек потребляет в среднем 4,4 литра алкоголя в год.

В апреле глава Департамента по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем Реналдас Чюжас сообщил, что Литва, по неофициальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), перестала лидировать по показателю потребления алкоголя в мире. При этом он отметил, что республика по-прежнему превышает средний показатель в Европе.