В 2022 году пенсионеров ожидают перемены: что важно знать

Пенсионная реформа

Со следующего года пенсии будут повышаться в большей степени, чем предусматривает нынешняя формула индексации. Положительные изменения наиболее сильно коснутся тех, чьи выплаты были больше, то есть у кого была высокая зарплата и большой рабочий стаж, а также тех пожилых людей, которые получают самые маленькие социальные пенсии.

Для расчета пенсии по старости важна как общая, так и индивидуальная ее составляющие. Общая часть пенсии обеспечивает минимальный доход, а вот индивидуальная часть зависит от размера взносов, уплаченных в течение всей жизни.

В настоящее время общая часть средней пенсии при наличии необходимого трудового стажа составляет около 60% от размера пенсии, а индивидуальная часть — только 40%. Ожидается, что индивидуальная доля увеличится и станет более значительной, что, в свою очередь, станет стимулом и мотивирует людей платить больше взносов социального страхования и, таким образом, получать в будущем более высокую пенсию.

Повышение общей части пенсии коснется около 70 тысяч пенсионеров, из них до 2/3 — женщины, которые в силу различных жизненных обстоятельств не смогли накопить большой трудовой стаж, например, ухаживали за родственниками или воспитывали детей. В следующем году те, у кого есть хотя бы минимальный стаж пенсионного страхования, будут получать полную сумму общей части пенсии, а не ее часть (пропорциональную стажу), как это было до сих пор. Для тех пенсионеров, чей трудовой стаж больше обязательного (для пенсий, назначенных до 31 декабря 2017 года, — более 30 лет), прибавка к пенсии будет выше.

Расчеты министерства показывают, что средняя пенсия в 2022 году увеличится с 450 евро до 465 евро, а в 2024 году — с 519 евро до 544 евро. Средний размер пенсии по старости при наличии необходимого стажа в 2022 году увеличится до 489 евро, а в 2024 году — до 576 евро.

Зачем нужно накапливать трудовой стаж?

Новая пенсионная модель и более быстрый рост общей части пенсии никоим образом не отменяют зависимости общего размера пенсии от количества лет пенсионного страхования.

Прогнозируется, что индивидуальная часть пенсии по социальному страхованию будет тем больше, чем больше было уплачено взносов социального страхования. Другими словами, пенсии тех, кто заплатил больше взносов социального страхования, увеличатся.

По мере изменения способа расчета пенсий в будущем все большее значение будет приобретать размер взносов, которые человек выплатил, а сама пенсионная система станет более справедливой.

Например, человек, проработавший 18 лет за минимальную зарплату, приобретает около 9 пенсионных баллов, а человек, проработавший 36 лет и получавший среднюю зарплату, выйдет на пенсию примерно с 108 пенсионными баллами. Индивидуальная часть пенсии первого человека будет составлять около 38 евро, второго — около 450 евро.

Предлагаемый ускоренный рост баллов пенсионного учета позволит в течение трех лет увеличить индивидуальную часть пенсии первого человека примерно на 13 евро, а второго — на 152 евро. Пример наглядно показывает, что больше получат те граждане, чьи взносы были больше и кто платил их дольше.

Когда ожидать повышения пенсий?

Пенсии будут индексироваться с 1 января 2022 года.

Общая часть пенсии пенсионеров, у которых пенсионный стаж меньше обязательного, будет пересчитана до 30 июня 2022 года. Другими словами, пенсионеры, которые имеют право получать большую пенсию уже с января 2022 года, получат пересчитанную пенсию и появившуюся за несколько месяцев задолженность не позднее конца июня.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ