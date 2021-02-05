Ворота города

До появления железной дороги во второй половине XIX в. нынешние окрестности вокзала считались пригородом, малозаселенной местностью. Однако с появлением железной дороги территория превратилась в промышленную зону, отметил в пресс-релизе Вильнюсской мэрии вильнюсский гид Альбертас Казлаускас.
Появление железной дороги А. Казлаускас сравнивает с распространением интернета, так как оно ускорило движение грузов и пассажиров. При этом рядом с железными дорогами начали появляться фабрики для удобства транспортировки произведенной продукции и получения необходимых материалов. В тот же период рядом с железными дорогами стали расти жилые дома, предназначенные для рабочих.
Гид, знакомящий всех интересующихся с историей привокзального района, не сомневается в потенциале этого района и ждет его возрождения.
«Какие красивые дома стоят на улицах Шопено, Гяляжинкяле, в начале улицы Кауно! Однако сейчас жители, не желая надолго задерживаться в этой части города, зачастую даже не поднимают голову, чтобы полюбоваться архитектурой. Если район станет более дружественным к людям, как к местным, так и к приезжим, это принесет огромную дополнительную ценность», – уверен А. Казлаускас.
В процессе обновления привокзального района рассматривается вопрос о восстановлении старой улицы Шв. Стяпоно, которую железная дорога разделила пополам.
«Прежде это была важная дорога. Старые улицы стоит восстанавливать хотя бы в духовном аспекте. Ведь во время прогулки по ним охватывает особое ощущение, исходящее от окружающих исторических объектов, а таковых на улице Шв. Стяпоно насчитывается немало, начиная от резного изображения святого в Науйининкай и заканчивая костелом святого Стефана. Кроме того, с восстановлением этой улицы станет очень удобно ходить пешком из Науйининкай в Старый город», – пояснил гид.
С расширением города промышленные зоны одна за другой покидают центр, а бывшие индустриальные пространства открываются для горожан. В скором времени деловому центру и проектам жилого назначения уступят место бывшая фабрика Sparta по ул. Швитригайлос и бетонный завод в Маркучяй. Таким образом, привокзальный район продвигается по пути обновления.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt