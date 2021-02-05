Ворота города

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До появления железной дороги во второй половине XIX в. нынешние окрестности вокзала считались пригородом, малозаселенной местностью. Однако с появлением железной дороги территория превратилась в промышленную зону, отметил в пресс-релизе Вильнюсской мэрии вильнюсский гид Альбертас Казлаускас.

Появление железной дороги А. Казлаускас сравнивает с распространением интернета, так как оно ускорило движение грузов и пассажиров. При этом рядом с железными дорогами начали появляться фабрики для удобства транспортировки произведенной продукции и получения необходимых материалов. В тот же период рядом с железными дорогами стали расти жилые дома, предназначенные для рабочих.

Гид, знакомящий всех интересующихся с историей привокзального района, не сомневается в потенциале этого района и ждет его возрождения.