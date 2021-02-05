Тенденции миграции

Начнем с положительных тенденций. По предварительным данным Департамента статистики, в прошлом году из Литвы выехали 23 тысячи граждан, или наименьшее количество человек с 2002 г. Эмигрировали всего 15 тысяч лиц с литовским гражданством, что намного меньше, чем в предыдущие годы. Остальные 8 тысяч человек, покинувших нашу страну, не были гражданами Литвы. Нелитовская эмиграция, вероятно, увеличится в будущем, когда некоторые иностранцы, которые приезжают в Литву, чтобы жить и работать, вернутся в свою страну. Замедление темпов эмиграции в 2020 году ожидалось из-за Брекзита и улучшения ситуации в литовской экономике. Тем не менее конечный результат эмиграции превзошел ожидания, и главной причиной стала пандемия.

В какую сторону изменится тенденция миграции в этом году, не так просто предсказать, как год назад. Однако вероятность того, что количество выехавших может быть еще меньше, не так уж незначительна. Хотя эмиграция в Соединенное Королевство резко сократилась (в 2020 году туда переехали жить 6000 литовцев), это направление эмиграции осталось самым популярным. Из-за Брекзита граждане Евросоюза, желающие получить вид на жительство в Великобритании после 2021 года, должны были въехать в страну до конца прошлого года. Поэтому маловероятно, что эмиграция в Великобританию в этом году будет выше, чем в прошлом, особенно с учетом того, что Брекзит значительно усложнил возможности обучения в Великобритании. Уже прошлый год показал, что в результате пандемии все меньше выпускников школ уехали учиться за границу. По правде говоря, количество граждан Литвы, эмигрирующих в Германию или Норвегию, может немного увеличиться в этом году, но это, конечно, не станет большим изменением.

В целом Брекзит помог увидеть истинное количество жителей Литвы, проживающих в Соединенном Королевстве. Граждане Европейского союза, желающие остаться в Великобритании после 2021 года, должны получить статус постоянного жителя или временный вид на жительство до 30 июня этого года. По последним данным, 150 000 граждан Литвы получили статус постоянного жителя, а 41 000 — разрешение на временное проживание. Можно предположить, что этих людей, особенно тех, кто уже имеет статус постоянного жителя, не будет так легко вернуть в Литву.

Возможные тенденции эмиграции показывает опрос населения, проводимый банком SEB раз в год. В конце прошлого года доля респондентов, планирующих уехать из Литвы в ближайшие три года, была аналогична концу 2019 года — 5%. Напомним, именно в 2019 году произошел переломный момент, когда по сравнению с 2018 или 2017 годами доля населения, думающего об эмиграции, значительно снизилась. Например, по итогам 2020 года 16 % жителей в возрасте 18–29 лет заявили, что намерены покинуть Литву в течение ближайших трех лет. В основном это были мужчины из небольших городов или сельских районов, оценивавших финансовое положение своей семьи как плохое. Однако в 2018 году доля граждан в возрасте 18–29 лет, собирающихся уехать за границу, составляла 24%.

В прошлом году в Литву приехали жить 43,1 тысячи человек, из которых 20,8 тысячи — литовцы. Хотя число вернувшихся литовцев в прошлом году не увеличилось так сильно — примерно на тысячу из-за сокращения эмиграции, литовцев в Литву уже вернулось больше, чем уехало. Число неграждан Литвы увеличилось в основном за счет иммиграции белорусов, хотя украинцы продолжали лидировать по общему количеству людей, переехавших в Литву. В этом году иммиграция граждан Беларуси также неизбежно возрастет.

Чтобы ответить на вопрос, в какие города Литвы прибыло больше всего иммигрантов, необходимо взять не только количество иммигрантов, но и сравнить его с населением самоуправления. Результаты показывают, что в 2020 году Вильнюс обогнал Клайпеду и Шяуляй с точки зрения относительной иммиграции, где на иммиграцию существенно влияют не возвращающиеся литовцы, а иностранцы, работающие в крупных транспортных компаниях, расположенных там, особенно после эмиграции населения из двух последних городов. Явным лидером по-прежнему остается Вильнюс и Вильнюсский район. Население за год увеличилось почти на 10 тысяч, или 1,4%. Это немного быстрее, чем рост населения Клайпеды или Каунаса. Неудивительно, что такие изменения оказывают существенное влияние на рынок недвижимости в этих городах и районах.

Нельзя забывать и о печальной части, то есть о естественном изменении численности населения. На рост смертности населения в прошлом году повлияла пандемия, поэтому, если в ближайшем будущем удастся с ней справиться, количество смертей на какое-то время снизится. Но смертность в ближайшее десятилетие увеличится из-за быстрого увеличения числа людей старшего возраста в Литве.

Ожидается, что количество новорожденных в ближайшие месяцы может увеличиться из-за возможного положительного влияния карантина на рождаемость. Может быть, но это вряд ли кардинально изменит долгосрочную тенденцию, последствия которой будут только обостряться. Например, в начале 2020 года в Литве женщин в возрасте 20–24 лет было на 25% меньше, чем пять лет назад. Поэтому вероятность того, что в течение следующего десятилетия количество новорожденных увеличится, — минимальна. Такие тенденции свидетельствуют, что влияние иммиграции на общество и экономику страны в ближайшие годы усилится.

Тадас ПОВИЛАУСКАС, экономист банка SEB