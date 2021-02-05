Кибермошенничество

Огромный ущерб несут не только жители, но и предприятия в результате перехвата переписки по электронной почте и подделки данных счетов-фактур. За прошлый год зафиксирован 51 такой случай, урон от них превысил 1 млн евро.

Несмотря на то что все больше инцидентов происходит в виртуальной среде, злоумышленники по-прежнему нередко пользуются телефоном: случаев телефонного мошенничества в прошлом году было выявлено 163, ущерб составил 475 тыс. евро.

Схемы обмана

Несмотря на контроль и выявление случаев мошенничества, мошенники придумывают новые способы обмана.

Как сообщает литовская полиция, «русскоговорящие» кибермошенники выманили у жительницы Биржайского района более 47 тысяч евро.

Пострадавшая сообщила в полицию, что «русскоговорящий мужчина» по телефону обрадовал ее тем, что она может окупить свои старые инвестиции. Для этого ей нужно было установить приложение удаленного управления AnyDesk, а затем показать текущий остаток на банковском счете. После этой нехитрой операции деньги со счета женщины были переведены на счета преступников.

Существует еще одна похожая модель мошенничества, когда людям предлагают инвестировать в криптовалюты. Мошенник также просит установить на персональный компьютер приложение, которое собирает данные для входа в систему, чтобы получить доступ к учетной записи пользователя. После этого обычно используется уловка, когда после первого вложения человеку возвращают часть заработанных денег, тем самым завоевывая доверие. Тогда человек гораздо смелее вкладывает, однако после этого уже невозможно вывести ни заработок, ни вложенные средства.

Полицейские напомнили, что компании, работающие в Литве, должны звонить с номера телефона с литовским кодом, а представители должны общаться на литовском языке. Если инвестиционное предложение поступает от человека, говорящего на иностранном языке, который звонит с номера с кодом другой страны, это первый признак того, что следует очень внимательно оценить информацию, поскольку высока вероятность того, что это мошенник.

Информация «ЛК», BNS