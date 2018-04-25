ВОЗ назвала коронавирус менее смертельным, чем другие

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Новый китайский коронавирус COVID19 менее смертельный, чем другие. Соответствующее заявление сделали во Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Как отмечают в ВОЗ, более 80% пациентов имеют легкую форму заражения коронавирусом и выздоровеют.

«Также оказывается, что Covid19 не такой смертельный, как другие коронавирусы, включая ОРВИ и МЕРС. Более 80% пациентов имеют легкийCovid19 и выздоравливают. Примерно в 14% случаев вирус вызывает тяжелые заболевания, включая пневмонию и одышку», — говорится в сообщении.

При этом в организации добавили, что только 5% пациентов имеют критические заболевания.