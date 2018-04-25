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ВОЗ назвала коронавирус менее смертельным, чем другие

Фото pixabay.com

Новый китайский коронавирус COVID19 менее смертельный, чем другие. Соответствующее заявление сделали во Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Как отмечают в ВОЗ, более 80% пациентов имеют легкую форму заражения коронавирусом и выздоровеют.

«Также оказывается, что Covid19 не такой смертельный, как другие коронавирусы, включая ОРВИ и МЕРС. Более 80% пациентов имеют легкийCovid19 и выздоравливают. Примерно в 14% случаев вирус вызывает тяжелые заболевания, включая пневмонию и одышку», — говорится в сообщении.

При этом в организации добавили, что только 5% пациентов имеют критические заболевания.

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«И около 5% пациентов имеют критические заболевания в т.ч. дыхательная недостаточность, септический шок и полиорганная недостаточность», — добавили в ВОЗ.

Напомним, что ранее ученые назвали три самых эффективных препарата против коронавируса. Исследователи отобрали 5000 потенциально эффективных лекарств-кандидатов, из них несколько показали хорошие результаты.

По последним данным в Китае от коронавируса скончались 1770 человек. За минувшие сутки скончались 105 человек. Подтверждены более 70 тысяч случаев заражения COVID-19.

korrespondent.net

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