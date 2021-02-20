Разработанный Всемирной организацией здравоохранения стратегический план борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в 2021 году требует финансирования в $1,96 млрд. Об этом сказал на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС .
По его словам, новый план направлен на решение шести задач. Это, в частности, снижение заболеваемости и смертности, защита уязвимых слоев населения и «ускорение доступа к новым инструментам (борьбы с коронавирусом – ред.), включая вакцины, средства диагностики и терапии».
«Финансовые потребности для решения этих задач составляют $1,96 млрд, включая $1,2 млрд на нужды компонента ВОЗ в ACT-Accelerator (проект по получению и распределению вакцин от коронавируса – ред.)», – сказал Гебрейесус и добавил, что $643 млн «пойдут на поддержку нуждающихся в гуманитарной помощи людей, находящихся в уязвимой ситуации и живущих в условиях конфликтов».
Глава ВОЗ подчеркнул, что полное финансирование плана – это «инвестиция в глобальное восстановление», а также в подготовку и предотвращение будущих чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения.
Гендиректор сообщил, что «мир становится все ближе к выполнению обещания, касающегося равного доступа к вакцинам» против коронавируса. Он информировал, что в пятницу, 19 февраля, ВОЗ выступит с заявлением по проблеме равного доступа.
Ранее были названы сроки поставок вакцин по механизму COVAX. ВОЗ ожидает, что около 145 стран-участниц программы получат дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года.korrespondent.net
“ВОЗ оценила почти в $2 млрд новый план по борьбе с COVID-19”
Как же так?Что за вакцины, если после них люди повторно заболевают, и заболевание проходит в более тяжелой форме?Я за вакцинацию , но ту которая даёт защиту.