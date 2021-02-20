ВОЗ оценила почти в $2 млрд новый план по борьбе с COVID-19

Разработанный Всемирной организацией здравоохранения стратегический план борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в 2021 году требует финансирования в $1,96 млрд. Об этом сказал на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС .

По его словам, новый план направлен на решение шести задач. Это, в частности, снижение заболеваемости и смертности, защита уязвимых слоев населения и «ускорение доступа к новым инструментам (борьбы с коронавирусом – ред.), включая вакцины, средства диагностики и терапии».