ВОЗ: ослабление ограничений для населения в странах не означает завершения пандемии

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал продолжать борьбу с коронавирусом, несмотря на объявленное рядом стран постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией.

На брифинге в Женеве он подчеркнул, что ослабление этих ограничений не означает, что пандемия завершилась, сообщает ТАСС.

«Хотим подчеркнуть, что ослабление ограничений — это не конец эпидемии ни в одной стране», — сказал он. Глава ВОЗ отметил, что победа над болезнью потребует «устойчивых усилий со стороны отдельных лиц, общин и правительств, которые должны продолжать бороться и контролировать этот смертоносный вирус».

Гендиректор призвал страны обеспечить «выявление, тестирование, изолирование и лечение каждого случая заболевания и отслеживание всех контактов».