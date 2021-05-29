ВОЗ призвала страны упростить поставки вакцин

С целью решения этой проблемы организация призвала мировых лидеров в срочном порядке выполнить взятые на себя ранее обязательства по обеспечению финансирования механизма, а также по предоставлению ему вакцины.

Кроме того, в ВОЗ напомнили о необходимости устранить все проблемы с транзитом, которые блокируют или замедляют поставки COVID-вакцин, а также сырья и материалов для их производства.

«Если мировые лидеры будут действовать сообща, то изначальные цели COVAX — обеспечение поставок в 92 страны с низкими доходами 2 миллиардов доз в 2021 году и 1,8 миллиарда в начале 2022 года — все еще могут быть достигнуты», — указано в документе.