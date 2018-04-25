ВОЗ призывает повторно исследовать пациентов, у которых наблюдались симптомы COVID-19 до начала пандемии

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает исследовать пациентов, у которых наблюдались симптомы COVID-19 до 31 декабря, когда был подтвержден первый случай заражения в Китае, передает Польское радио.

Одна из больниц во Франции, которая повторно проверила старые образцы, взятые у пациентов с пневмонией, обнаружила случай заражения коронавирусом, датированный 27 декабря, то есть почти за месяц до того, как французское правительство подтвердило первые официальные случаи заболевания COVID-19.

«Это дает совершенно новую картину всего происходящего», — заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, ссылаясь на предоставленный Францией отчет.

В ВОЗ отметили, что это открытие поможет лучше понять, как распространяется коронавирус, призвав к повторному исследованию подозрительных случаев заболевания, схожих с COVID-19.

По состоянию на 5 мая, количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 3 млн 600 тыс., включая более 252 тыс. летальных исходов.