ВОЗ проверит качество вакцины Sputnik V

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Российский Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, на базе которого разработали вакцину против коронавируса Sputnik V, предложил ВОЗ внести препарат в список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщило агентство Reuters.

«Мы с нетерпением ждем данных по их вакцине-кандидату Sputnik V. Если будет обнаружено, что представленный на оценку продукт соответствует критериям включения в список, ВОЗ обнародует результаты», — заявили в ВОЗ.

Так, список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях пока не составлен. В организации над ним работают. Как только перечень будет готов, ВОЗ будет рекомендовать государствам-членам использовать вакцины из него.

По данным агентства, список ВОЗ упростит процесс использования новых и нелицензированных вакцин и других продуктов во время чрезвычайных ситуаций.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз намерен использовать против коронавируса вакцины европейских компаний, в связи с чем не рассматривает закупку российской вакцины Sputnik V.