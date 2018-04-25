В Литве сокращаются смерти от самоубийств, среди пешеходов, но растет их число от рака

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В Литве сокращается количество смертей от самоубийств, смертность среди пешеходов, но растет количество смертей от злокачественных новообразований, утверждает Литовский институт гигиены.

В четверг институт представил эти выводы на основе анализа показателей мониторинга состояния здоровья за последние пять лет.

По данным института, в 2019 году смертность среди пешеходов по причине дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. жителей сократилась наиболее значительно – на 25,7%. В целом в прошлом году погибли 63 пешехода, в 2018 году — 85, в 2017-ом – 91. За пять лет смертность среди пешеходов сократилась на 41,5%.

В прошлом году было зарегистрировано 657 самоубийств, в 2018-ом их было 683, в 2017-ом – 748. За последние пять лет количество таких смертей сократилось почти на четверть, а попыток самоубийства – на 40%.

Наиболее частыми причинами смерти в Литве оставались такие же, какими они были в течение многих лет: болезни системы кровообращения (скончался 20 901 житель или почти 54% всех скончавшихся), злокачественные новообразования (21% умерших или 8042). Институт отмечает, что смертность от злокачественных новообразований выросла почти на 2%.

На третьем месте различные внешние причины смерти (2 395 скончавшихся, немногим больше чем 6%). В целом в Литве в прошлом году скончался 38 281 человек.

За пять лет, по данным института, средняя вероятная продолжительность жизни в Литве увеличилась на 2,7%, а смертность от внешних причин – на 22,4%.

Из негативных тенденций институт отмечает сокращение с 2016 года сокращение прививок DTP3 (от дифтерии, столбняка и коклюша) среди детей в возрасте одного года, вакцинация от полиомиелита и гепатита типа B сократилась с 94,1 до 92,1%, почти на 8% выросло число случаев госпитализации по причине диабета, которых можно было избежать. В прошлом году также на 8% выросла и заболеваемость сахарным диабетом второго типа.