Кабмин Литвы назначил ренту вдовы сигнатария К. Бразаускене

Фото BFL/ Андрюса Уафртаса

В среду правительство Литвы назначило ренту вдовы сигнатария (подписанта Акта о независимости Литвы) Кристине Бразаускене.

В решении указывается, что государственная вдовья рента назначается задним числом – с 23 июля 2010 года. С этого времени у К. Бразаускене, по данным Фонда соцстрахования, нет подлежащих страхованию доходов.

За десятилетний период К. Бразаускене должна получить около 37 тыс. евро, а затем, каждый месяц ей будет выплачиваться рента, которая сейчас составляет 331,11 евро (25% от размера сигнатарской ренты).

В понедельник К. Бразаускене сообщила BNS, что добивается вдовьей сигнатарской ренты, поскольку она не получила ренты президентской вдовы.

Вдовью сигнатарскую ренту может получить супруг покойного сигнатария. Она не выплачивается, если у овдовевшего супруга есть доходы, подлежащие страхованию.

По данным Реестрового центра, К. Бразаускене является членом правления компания Imperiva (оператор гостиницы Crown Plaza Vilnius) и Embex.

В интервью BNS К. Бразаускене сказала, что у нее давно нет связи с этими управляемыми сыном компаниями.

К. Бразаускене добивалась ренты вдовы президента, однако в июле 2014 года Конституционный суд пояснил, что положение закона, закрепляющее эту ренту, противоречит Конституции.

А. Бразаускас был президентом Литвы в 1993–1998 годах.