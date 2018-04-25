Евросоюз готов предоставить гуманитарную помощь Армении и Азербайджану

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Евросоюз готов обеспечить дальнейшую гуманитарную поддержку мирных жителей, пострадавших от конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил министрам иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбу Мнацаканяну и Джейхуну Байрамову в ходе телефонных разговоров 12 ноября, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Отмечается, что Брюссель уже выделил на чрезвычайную помощь почти 1 млн евро.

Глава дипломатии ЕС указал обеим сторонам на необходимость соблюдать режим прекращения огня. В этом случае оно может стать первым шагом к всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта путем переговоров, отметил Боррель. Он также подчеркнул важность соблюдения принципов международного гуманитарного права и защиты культурного наследия.

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж готов помочь в выстраивании долгосрочного и сбалансированного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Французский лидер в телефонной беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном приветствовал прекращение боевых действий в регионе.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент России, премьер-министр Армении и президент Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Нагорном Карабахе будут размещены российские миротворцы.

После обнародования совместного заявления лидеров трех стран в Ереване начались массовые протесты с призывами немедленной отставки Пашиняна. Протестующие считают, что главе правительства Армении не следовало принимать значимое для страны решение без обсуждения с широкой общественностью. Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе после соответствующей рекомендации со стороны Вооруженных сил Армении. Также премьер отметил, что в Армении были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны.